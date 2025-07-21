ضجة بدار الأوبرا في لندن بعد رفع علم فلسطين (فيديو إرم)



شهدت دار الأوبرا الملكية في لندن مشهدا غير معتاد، بعدما رفع أحد الممثلين علم فلسطين خلال العرض الختامي لأوبرا "إل تروفاتوري".

ولوح الفنان بالعلم بصمت دون أن يتحدث؛ ما أثار ردود فعل متباينة داخل القاعة، بين تصفيق مؤيد ومحاولة انتزاع العلم من خلف الكواليس.

ووصفت إدارة الأوبرا التصرف بأنه "غير مصرح به وغير لائق"، بينما انتشر مقطع الفيديو سريعا على مواقع التواصل.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا، في وقت يشهد تصاعدا بتأييد فني وشعبي للقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل استمرار الحرب على غزة.