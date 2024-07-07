هل سمعتم عن "عاصمة الطلاق"؟.. إليكم قصة زواج استمر فيها نصف قرن



هل سمعتم عن"عاصمة الطلاق" في العالم؟.. إنها مدينة كانو النيجيرية إذ إن 32% من حالات الزواج فيها لا تستمر إلا لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.



في عام 2022 كشف بحث أجرته شبكة بي بي سي بالتعاون مع الحكومة أن بعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا في كانو قد تزوجوا ثلاث مرات.



لكن في هذه المدينة ثمة قصة زواج ناجحة مر عليها أكثر من نصف قرن.. محمود كبير يوسف ورابياتو طاهر تلقيا الثناء على زواجهما الطويل بعد أن احتفلا مؤخرًا بالذكرى الـ50 له.



يوسف البالغ من العمر 76 عامًا يعزو ذلك إلى طبيعة زوجته السخية والكريمة قائلًا في مقابلة مع بي بي سي: "إنها شخص غير أناني إطلاقًا وتتغاضى عن الكثير مما ساهم في نجاح زواجنا".



كلام يوسف رسم البسمة على وجه زوجته وهي في أواخر الستينيات من عمرها مشيدة بقدرته على التزام الهدوء في مواجهة الصعوبات التي تواجهها العائلات جميعها، حيث أنجب الزوجان 13 طفلًا.