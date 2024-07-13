"رجل بـ 7 أرواح".. من هو محمد الضيف الذي استهدفته إسرائيل؟



رجل بسبع أرواح.. عاشق للتمثيل والمسرح ولا يظهر إلا في الأوقات الحرجة.. يعرف باسم "الشبح".. هدف إسرائيل الأول وتلاحقه أجهزتها الأمنية والعسكرية منذ 3 عقود.. من هو محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس والمطلوب رقم 1 في إسرائيل؟

محمد دياب إبراهيم المصري وكنيته أبو خالد ولقبه "الضيف" ولد في غزة عام 1965 ونجا من محاولات اغتيال إسرائيلية تسببت له في إصابات بالغة وقُتل عدد من أفراد عائلته في إحدى محاولات تصفيته.



"الضيف" من أسرة فلسطينية لاجئة هُجرت عام 1948 من قرية كوكبا الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة عقب النكبة الفلسطينية وعاشت في مخيم خان يونس للاجئين، ولا تزال فيه حتى الآن.



نشأ "الضيف" في أسرة فقيرة للغاية وعمل مع والده في الغزل والتنجيد كما أنشأ مزرعة للدواجن وعمل سائقاً قبل أن يصبح مطلوباً لإسرائيل واضطر في بعض الأحيان للتوقف عن الدراسة من أجل مساعدة أسرته.



منذ بداية حياته كان الضيف ناشطاً بالجماعات الإسلامية في غزة وكان أحد أعضاء الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس وعضواً ناشطا بجماعة الإخوان المسلمين التي كانت في بداية انتشارها بالقطاع مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.



حصل الضيف على درجة البكالوريوس في علم الأحياء من الجامعة الإسلامية في غزة عام 1988 وكانت له أنشطة فنية إبان دراسته الجامعية وعُرف عنه حبه للتمثيل والمسرح وشكّل فرقة فنية لهذا الغرض.

تحوّل محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة من عاشق للتمثيل والمسرح إلى المطلوب رقم 1 في إسرائيل، وتلاحقه أجهزتها الأمنية والعسكرية منذ نحو 3 عقود، ولُقب بـ"الضيف" بسبب تواجده في الضفة الغربية لفترة من الزمن ساهم خلالها في بناء الجناح المسلح لحماس بالضفة فيما ذكرت بعض الروايات أن التسمية تعود إلى عدم استقراره في مكان واحد وتنقله كثيراً لاعتبارات أمنية.

قضى الضيف 16 شهراً في السجون الإسرائيلية دون محاكمة بتهمة العمل في الجهاز العسكري لحماس ثم أفرج عنه لاحقاً، ولم تذكر أي من المصادر أنه تعرض للاعتقال مرة أخرى.



حاولت إسرائيل اغتياله مرات عدة لكنها فشلت في كل مرة وأرجعت فشلها إلى أنه لديه حرص شديد على الابتعاد ومحاط بالكثير من الغموض، وكانت أصعب محاولات الاغتيال عام 2002 التي نجا منها الضيف بأعجوبة، لكنه فقد إحدى عينيه، فيما تقول إسرائيل إنه خسر إحدى قدميه أيضاً وإحدى يديه وأن لديه صعوبة في الكلام، بسبب تعرضه لأكثر من محاولة اغتيال لكن لم يؤكد ذلك أي مصدر فلسطيني.

عام 2014 وخلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أخفق الجيش الإسرائيلي في اغتيال الضيف إلا أنه قتل زوجته واثنين من أطفاله إضافة إلى 15 آخرين ودمر المنطقة المستهدفة بالكامل، وخلال حرب مايو 2021 فشل الجيش الإسرائيلي في اغتيال الضيف مرتين بعد أن حاول الوصول إليه سواء بقصف مناطق عسكرية ومدنية ومواقع تحت الأرض لحماس.

يعرف عن الضيف أنه طور شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة كما طور خبرته في صناعة القنابل، ويعتقد أنه كان العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر.