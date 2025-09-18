صور وحجج دامغة.. ماكرون يستعد لإثبات أن زوجته "ليست رجلاً" (فيديو إرم)

في واحدة من أغرب قضايا التشهير، يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لخوض معركة قانونية في محكمة أمريكية.

لا مواقف سياسية هذه المرة، بل تحركٌ لإثبات حقيقة شخصية وبديهية: أن بريجيت وُلِدت أنثى.

المعركة بدأت بعد أن روجت المؤثرة اليمينية كانديس أوينز لشائعة تزعم أن بريجيت وُلدت رجلاً.

أخبار ذات علاقة "ولدتِ وستموتين رجلًا".. الإعلامية أوينز تتحدى ماكرون وبريجيت

شائعة انتشرت كالنار في الهشيم، رغم نفيها المتكرر.

محامي الزوجين، توم كلير، أعلن أن ماكرون وزوجته سيقدمان أدلة فوتوغرافية، ووثائق، وحتى شهادات علمية، لدحض هذه الادعاءات التي وصفها بأنها "مزعجة ومؤذية".

بريجيت، التي وصفها المحامي بأنها مستعدة لتحمل العبء، ستواجه التشكيك في خصوصيتها بحقائق دامغة.. من صور الحمل، إلى شهادات العائلة، وحتى الملفات الطبية.

ماكرون وزوجته يريدان استعادة كرامة طالتها سهام الافتراء.

القضية أبعد من إثباتات أمام المحكمة، إنها صراع بين الحقيقة وحرية التعبير حين تُستخدم كسلاح.