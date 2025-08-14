بين قم وطهران.. من سيرتقي إلى كرسي المرشد في إيران؟

بعد "غيابه" عن المشهد، هل بدأت إيران ترتيبات خلافة خامنئي؟.. مصادر أمريكية تقول نعم، وأن طهران بدأت بالفعل عمليات اختيار المرشد القادم، وسط شكوك متزايدة حول صحة علي خامنئي واستمرار غيابه بعد حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

تقرير أمريكي داخلي وفق مصادر لـ "إرم نيوز" كشف أن العملية هذه المرة تختلف جذرياً عن اختيار خامنئي عام 1989، بعد وفاة روح الله الخميني. فالأمر لم يعد مجرد اختيار زعيم للثورة، بل اختيار مرشد للدولة نفسها.

الإصلاحيون وجزء من المحافظين الوسطيين يتفقون على أن المرشد القادم يجب أن يركز على إيران أولاً، وليس على التوسع في إدارة العالم الإسلامي الشيعي.

لكن الخلاف لا يقتصر على الشخص نفسه، بل يمتد إلى الجهة التي ستختاره، وسط صراع غير معلن بين تيارات داخل مجلس الخبراء ومؤسسات الدولة.

التقرير يؤكد أيضا أن إيران تسعى لتغطية كل الفراغات بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بحادثة الطاشرة، وهي تضع البدائل القيادية العسكرية والسياسية، لكنها تواجه صعوبة في مواجهة النفوذ الديني لبعض "المتصلبين" داخل قم ومجالسها.

المرشد الجديد، بحسب التقرير، لن يكون مجرد شخصية دينية، بل مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام بنفسه، مع القدرة على توجيه الدولة بعيدا عن الأزمات الخارجية والتدخلات الإقليمية.