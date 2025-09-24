دبلوماسية بلا تواصل.. هل تجاهلت ميلانيا زوجة زيلينسكي؟ (فيديو إرم)

وسط زحام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كانت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا تبحث عن أكثر من مجرد حضور بروتوكولي، فعلى هامش الجمعية استضافت ميلانيا ترامب لقاء لزوجات قادة العالم معلنة عن تحالف جديد لرفاهية الأطفال وسلامة الذكاء الاصطناعي..

زيلينسكا كانت تتابع وتستمع، وانتظرت الفرصة المناسبة لعقد لقاء مباشر مع ميلانيا، إذ شكلت الفعالية فرصة بالغة الأهمية للتحدث وجها لوجه مع سيدة أمريكا الأولى مع هدف عاجل آخر هو إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، وفق تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، لكن ذلك لم يحصل، فقد غادرت ميلانيا مباشرة بعد كلمتها بـ4 دقائق دون مصافحة أو حوار.

وأكد المستشار الإعلامي لميلانيا لاحقا أن اللقاء لم يكن واردا رغم محاولات أوكرانية سابقة لترتيبه؛ فرغم أن ميلانيا سبق أن لمحت في مناسبات سابقة لتعاطفها مع قضايا الأطفال في مناطق الحرب، فإن اللقاء المنتظر مع زيلينسكا ظل محصورا في إطار الترحيب العابر من دون أن يتحول إلى حوار فعلي.