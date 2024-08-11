الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يرشح عباس عراقجي وزيراً للخارجية، فمن هو هذا الرجل الذي شغل منصب كبير المفاوضين الإيرانيين النوويين.

ولد عباس عراقجي في طهران بشهر ديسمبر من العام 1962 لعائلة تقليدية معظم أفرادها ينشطون في الأعمال والتجارة، فقد كان جده تاجر سجاد.

حصل عراقجي على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من كلية العلاقات الدولية في وزارة الخارجية، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة آزاد الإسلامية فرع وسط طهران، والدكتوراة في الفكر السياسي من جامعة كينت، وكان عضوًا بالحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية.

عراقجي هو سياسي إيراني ومسؤول دبلوماسي، شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية من 2017 إلى 2021، كما شغل منصب نائبٍ للشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية، إضافة لعمله كبيرا لمفاوضي إيران النوويين في محادثات مع مجموعة 5+1.

دخل الرجل وزارة الخارجية في عام 1989، وفي أوائل التسعينيات شغل منصب القائم بالأعمال للبعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، كما عمل سفيرا في فنلندا من العام 1999 إلى -2003، وفي اليابان من العام 2007 إلى 2011، وشغل منصب المدير العام لمعهد الدراسات السياسية والدولية في الفترة من 2004 إلى 2005، ومستشارا لكلية العلاقات الدولية.

كان يعمل قبل اختياره لمنصب وزير الخارجية مستشارا كبيرا في الوزارة، وعضوا في اللجنة الوطنية والجمعية الدبلوماسية، وأمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية للجمهورية الإيرانية.