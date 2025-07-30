ظل القاعدة في جزيرة العرب .. من هو سعد العولقي؟ (فيديو إرم)

في عمق التضاريس الجبلية الوعرة لليمن، يتوارى اسم بات صداه يتردد في أروقة الاستخبارات العالمية، سعد بن عاطف العولقي أو كما يعرف بـ"أبي ليث" الذي تصدر أسماء المطلوبين في قوائم الإرهاب والذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومة تقود إلى القبض عليه، فمن هو العولقي؟

في الظل يتوارى هذا القائد اليمني محاطًا بالجبال والولاءات القبلية، لكنه ليس جديدًا على مشهد العنف، فمنذ أكثر من عقدين، ظهر اسمه في التقارير التي تحدثت عن أوائل العائدين من أفغانستان ممن أعادهم بن لادن لتنفيذ عمليات داخل اليمن ضد مصالح أمريكية وغربية.

صعوده داخل تنظيم القاعدة كان تدريجيًا، من مجلس الشورى إلى قيادة التنظيم في حضرموت، حتى اعتلى المنصة كأمير خلفًا لـخالد باطرفي الذي تأكد مقتله.

ظهر العولقي آخر مرة في تسجيل مصور العام 2023، دعا فيه قبائل أبين وشبوة لمقاومة المجلس الانتقالي، في محاولة لوقف النزيف الداخلي للتنظيم وسط انشقاقات وضعف في التمويل..

واليوم مع تصاعد الانقسامات داخل التنظيم وتضارب الولاءات بين أطرافه يعود اسم العولقي إلى الواجهة، خاصة بعدما رفعت الولايات المتحدة مكافأتها للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض عليه إلى 10 ملايين دولار بعدما كانت 6 ملايين ما يعكس حجم الخطر الذي يمثله، والقلق الدولي من احتمالية عودة “القاعدة في جزيرة العرب” إلى مسرح العمليات الدولية.