تعود هذه اللقطات لعام 2022 حيث التقى الرئيس الفرنسي ماكرون بالملاكمة الجزائرية إيمان خليف بالجزائر، ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإن ماكرون وعدها حينها بحضور النهائي في باريس إذا ما نجحت ببلوغه.

وبالفعل، بلغت خليف التي عانت ما عانته من انتقادات شككت في جنسها نهائي وزن أقل من 66 كجم بالملاكمة، حيث ستلاقي الصينية يانج ليو، وفي ظل ما أُشيع من كلام عن خليف، فسيكون ماكرون محط الأنظار فيما يتعلق بحضور قد يخفف وطأة هذا الانتقاد الكبير، في قضية وصلت أروقة مجلس الأمن، وتسببت مؤخرا بتوتر بين ممثل روسيا ونظيره الجزائري بعدما شكك الأول بأحقية فوز اللاعبة، قبل أن يرد عليه توفيق كودري بتأكيدات أن خليف ولدت ومارست اللعبة وهي أنثى بكل المقاييس، فهل يفي ماكرون بالوعد ؟