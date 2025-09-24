الوفود تغادر القاعة خلال كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة.. ما الحقيقة؟ (فيديو إرم)

قبل أن يبدأ بكلمته تحت قبة الأمم المتحدة، الوفود الدبلوماسية تغادر القاعة وصيحات الاستهجان تملأ المكان..

فيديو تم تداوله بكثافة في الساعات الأخيرة يوثق ما حدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما حقيقته؟

الفيديو ورغم أنه صحيح فإنه يعود إلى 27 سبتمبر عام 2024، إلا أن المغردين أعادوا نشره على أنه حدث راهن بالتزامن مع أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد حاليا في نيوريورك، لكن اللافت في القصة أن برنامج الذكاء الاصطناعي "غروك" التابع لمنصة "إكس" وقع في الفخ أيضا.

فبعدما استعان البعض به للتحقق من صحة الفيديو أجابهم "أن عشرات الدبلوماسيين من وفود مختلفة انسحبوا خلال خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2025″، معتمدا على تقارير غير دقيقة، فقد كان من الممكن التأكد من جدول كلمات قادة الوفود في الأمم المتحدة، ما يؤكد أن الفيديو المتداول قديم.