عائلات تحترق في الطوابق العليا.. "كارثة الكوت" تدمي قلوب العراقيين (فيديو إرم)

كارثة إنسانية مروعة كانت بانتظار مدينة الكوت العراقية حيث أودى حريق هائل بحياة ما يقارب 50 شخصا بعدما التهم مبنى هايبر ماركت "الكورنيش" المؤلف من خمسة طوابق والذي افتُتح حديثًا وسط المدينة.

تحول الحريق إلى كارثة بشرية خاصة بعد تعذر وصول فرق الدفاع المدني إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى بسبب شدة النيران بينما كان هناك مطعم مزدحم بالعائلات في تلك الطوابق لحظة اندلاع الحريق ووفق مصادر محلية فقد تم انتشال نحو 18 جسدا متفحما فيما لا يزال ما يقارب 40 شخصا في عداد المفقودين وفق مصادر محلية.

محافظ واسط، محمد جميل المياحي نعى ضحايا الحريق واصفا الحادث بالمشؤوم، كما أكد أن الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق في وقت باشرت فيه السلطات المحلية بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمركز التجاري على خلفية الحادث الذي أشعل الرأي العام وسط اتهامات السلطات بالتقصير وبطء الاستجابة للوضع الطارئ.