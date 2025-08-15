رعب المطبّات.. ماذا تفعل إذا تحولت رحلتك إلى كابوس جوي؟ (فيديو)

من منا لم يشعر بتسارع دقّات قلبه عند اهتزاز الطائرة فجأة؟ فالمطبات الهوائية، رغم شيوعها، تظل لحظات مربكة حتى لأكثر المسافرين خبرة. عند تشغيل إشارة ربط الحزام أو إعلان الطيار عن اضطرابات جوية، يُنصح فورًا بالجلوس وتثبيت الحزام، والانتهاء من المشروبات أو إغلاقها وإبعاد الطعام إن أمكن، تفاديًا لأي إصابات.

رغم أن الطيارين يتلقون تقارير دقيقة عن حالة الطقس قبل الرحلة وأثناءها، إلا أن توقيت المطب لا يكون دائمًا متوقعًا. وفي حال تعرضت لإصابة بسبب اضطراب جوي، أبلغ طاقم الضيافة فورًا، واطلب الإسعافات الأولية، ثم تواصل لاحقًا مع شركة الطيران.

في لحظات التوتر، حاول أن تبقى هادئًا، فالفزع معدٍ ويزيد الموقف تعقيدًا. طاقم الطائرة مدرّب جيدًا للتعامل مع مثل هذه الحالات. وإذا شعرت بقلق متزايد، جرب تقنية التنفس 4-7-8: شهيق لأربعة، حبس للنفس لسبعة، وزفير ببطء لثمانية. هذا يساعد على تهدئة الأعصاب واستعادة السيطرة.