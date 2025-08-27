الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"

تصرف إنساني من طفلة مصرية يشعل مواقع التواصل (فيديو)

جهاد رمضانرشا اللبان
جهاد رمضان,
رشا اللبان
27 أغسطس 2025، 11:47 ص

سجّلت كاميرا مراقبة موقفًا عفويًا ل‍طفلة مصرية تُدعى هايدي، أثناء شرائها كيسًا من الشيبس.

الطفلة، البالغة من العمر 10 سنوات، وأثناء توجهها لدفع الحساب، رأت محتاجًا فقررت إعطاءه المبلغ الذي كان بحوزتها، وقدره خمسة جنيهات مصرية فقط، وأعادت كيس الشيبس إلى مكانه.

أخبار ذات علاقة

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي

"سفيرة المجلس للرحمة".. مصر تكرم "طفلة الشيبسي" (فيديو)

 

الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط إعجاب كبير بتصرف الطفلة الإنساني والرحيم، وإشادة واسعة بها وبوالديها.

وقد كرّم المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفلة هايدي تقديرًا لموقفها النبيل، وأعلن تنصيبها سفيرة المجلس للرحمة.

