مأساة في القاهرة.. وفاة طفل بعد تناول نودلز "غير مطهية" (فيديو إرم)



في حادثة مأساوية في القاهرة، توفي طفل يبلغ 13 عامًا بعد تناوله 3 أكياس نودلز سريعة التحضير دون طهي.

تحريات الشرطة أظهرت أنه تناول النودلز الخام دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابته بإعياء شديد ثم وفاته حيث أمرت النيابة بالتحفظ على صاحب المحل وأخذ عينات من المنتج لتحليله.

التحقيقات الأولية أكدت أن المنتج مطابق للمواصفات، مما يرشح تناول كميات كبيرة من النودلز غير المطهية كسبب للوفاة، لكن الحادث أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بتشديد الرقابة على هذه المنتجات.