تخيل أن يكون لديك مستشار رقمي يعرف كل شيء عن حياتك… ويقرر مصيرك!

في الولايات المتحدة، أراد رجل مسن تقليل الملح في طعامه، فاستبدل ChatGPT به بمادة ضارة، فأصيب بتسمم وبقي في المستشفى أسابيع، كأنه ضيف على الراحة القسرية!

في اليونان، استخدمت امرأة ChatGPT لقراءة بقايا فنجان زوجها، فأخبرها أنه يفكر بامرأة أخرى، فصدقت وطلبت الطلاق خلال أيام، كأن التقرير الرسمي صادر عن فنجان قهوة.

وفي حالة أخرى، لاحظت امرأة تصرفات غريبة لدى زوجها، فسألت ChatGPT، فجاء الرد بوجود علاقة محتملة، وتم الطلاق فورًا، كأن الضغط على زر "إرسال" يقرر مصير الأسرة.

للأسف، في أمريكا، انتحر صبي عمره 16 عامًا بعد استخدامه المطول للذكاء الاصطناعي، الذي عزز أفكاره السلبية ودفعه إلى اليأس.

كل هذه الحوادث توضح أن الاعتماد الأعمى على الذكاء الاصطناعي خطر صحي واجتماعي ونفسي، فهو أحيانًا يستولي على تفكيرنا ويقدم لنا ما نريد سماعه فقط.