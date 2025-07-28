"قائد البراميل المتفجرة".. أخطر طياري الأسد في قبضة نظام الشرع (فيديو إرم)

من بين رماد الحرب السورية ومن تحت أجنحة الطائرات التي أمطرت المدن بالقنابل والبراميل، يخرج اسمٌ يخشاه السوريون ويعرفه قادة نظام الأسد جيدا.. اللواء طيار عماد نفوري الذي ألقت السلطات السورية القبض عليه قبل نجاحه في الهرب من البلاد.

طيّار مقاتل لا يعرف الرحمة، ولا يميز بين هدف عسكري ومدني.. رجلٌ قاد السرب 699 من طائرات ميغ 29، والسرب 696 من سوخوي 24، لتنفيذ عشرات الغارات على مدن سورية بأكملها، منذ اندلاع الثورة عام 2011.

من النبك في القلمون ولد عماد نفوري، ودرس في أكاديميات الطيران التابعة للنظام، قبل أن يصبح أحد أبرز الوجوه داخل قيادة سلاح الجو السوري.. لم تكن كفاءته العسكرية وحدها هي من مهدت طريقه، بل ولاؤه الأعمى لبشار الأسد هو ما فتح أمامه بوابة الجرائم الجوية.

في عام 2012، تسلم قيادة "اللواء 17 طيران"، الذي يُعدّ من أخطر التشكيلات الجوية، وسرعان ما تحوّل هذا اللواء إلى كابوس للسوريين، حيث شنت طائراته موجات متتالية من القصف على حلب، إدلب، حمص، الرقة، ودير الزور، وحولت الأحياء السكنية إلى مقابر جماعية.

الأبشع من ذلك أن نفوري أمر بقصف بلدته النبك، بل وأشرف على غارة قتلت ستة من أبناء عمومته، دون أن يرف له جفن.

في عام 2021، وصل إلى منصب رئيس أركان القوات الجوية السورية، ثاني أعلى منصب في سلاح الطيران بعد القائد العام.. ليُكافأ على جرائمه لا ليُحاسب عليها.