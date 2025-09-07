"الأجساد تطايرت".. إسرائيل تحول مدرسة "الفارابي" في غزة إلى مقبرة؟ (فيديو إرم)

استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة، فجر اليوم الأحد، مدرسة تؤوي عائلات نازحة في مدينة غزة؛ ما أدى لسقوط عشرات الضحايا.

وطالت الغارة الإسرائيلية مدرسة "الفارابي"، الواقعة قرب "ملعب اليرموك" في مدينة غزة، موقعة 8 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى بين المدنيين، بحسب مصادر طبية.

وكشفت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن أجساد الأطفال تطايرت في الهواء بفعل قوة الغارة، التي جعلت الأجساد أشلاء محترقة، على حد وصفهم.

ونشر صحفيون وناشطون فلسطينيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لقطات صادمة توثق ما قالوا إنها جثثاً متفحمة لأطفال قتلوا جراء القصف وقذفتهم شدة الضربة لمسافات بعيدة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، خلال ساعات الليل كذلك، منزلًا وعشرات الخيام التي تحوي نازحين من المدنيين، وهم نيام، ما أوقع عشرات الضحايا كذلك.