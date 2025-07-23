الجيش الروسي يطوق كوستانتنفكا ويفتح "جبهات نارية" نحو دنيبرو (تحليل عسكري)

حققت القوات الروسية تقدمات ميدانية جديدة مهمة بعد أن سيطرت على بلدة يابلونيفكا لتقترب من مدينة كوستانتنفكا.

والآن أمام القوات الروسية خياران قد تنفذهما خلال الأيام المقبلة: الأول هو وضع كوستانتنفكا بين "فكي كماشة" من الشمال والغرب لعزل وتطويق القوات الأوكرانية في وسط المدينة لإجبارها على الانسحاب أو الاستسلام.

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أما الخيار الثاني فهو اقتحام القوات الروسية للمدينة من الجنوب والاقتراب من حدود مقاطعة دنيبرو وتنسيق تقدمها مع الرتل الروسي الذي بات على مشارف حدود دنيبرو، حيث قد ينتج عن هذا الخيار تحقيق مراد القوات الروسية بالسيطرة على كامل إقليم الدونباس شرقي أوكرانيا.

وتشهد جبهة مقاطعة دونيتسك تطورات متسارعة في محاولات روسية للسيطرة على الطرق الرئيسة التي تربط دونيتسك مع مقاطعتي دنيبرو وزابوريجيا.

يتركز القتال الآن في ثلاثة محاور: حول مدينة كوستانتنفكا وهي مدينة استراتيجية تسيطر على الطريق الرئيس الذي يربط باخموت مع بكروفسك، وحول مدينة بكروفسك، أما المعركة الثالثة فهي تجاه مدينة اندريفكا كليفتسوفكا.

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وأبرز التطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية هي سيطرة القوات الروسية على بلدة بيلاغورا جنوب شرق كوستانتنفكا بالتزامن مع هجمات أخرى تشنها حول كوستانتنفكا.

وفي المحور الشرقي تمكنت القوات الروسية من السيطرة على مساحات واسعة من مدينة تشاسيف يار وكذلك على بريدشنا.