حالة من الجدل أثارتها مرشحة اليسار الفرنسي لرئاسة الحكومة لوسي كاستين بعد أن كشفت ميولها الجنسية.



كاستين كشفت في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية أنها مثلية، وأنها متزوجة من امرأة، ما أدى إلى اندلاع انقسامات جديدة داخل النخبة السياسية الفرنسية حولها.



تصريحات كاستين أثارت موجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن شخصيات سياسية منها يسارية، إذ قالت عضوة البرلمان الأوروبي والوزيرة السابقة ناتالي لوازو: "إن الكشف عن مثليتك الجنسية في فرنسا في عام 2024 لا يزال أمرًا وحشيًّا".



أما ديفيد ألفاند زعيم مجموعة حزب الجمهوريين، فأعرب عن أسفه من تصريحات لوسي كاتستس، في الوقت الذي قال فيه نائب حزب البيئة والخضر في مجلس مدينة باريس، ديفيد بيليارد، إن المثلية أمر شخصي للغاية واختياره يعود إلى الشخص المعني نفسه.. ليس علينا الخلط بين السياسة والحياة الشخصية.



وفي حال تم تعيين كاستيتس رئيسة للحكومة المقبلة ستصبح ثانية شخصية مثلية الجنس بشكل علني تتولى هذا المنصب في فرنسا بعد غابرييل أتال.