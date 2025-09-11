logo
هروب مسؤولين في نيبال
متأرجحين بالهواء والهيليكوبتر.. وزراء في نيبال يفرون من الاحتجاجات (فيديو إرم)

هاني رعد
هاني رعد

متأرجحين بالهواء الطلق بعدما تعلقوا بحبال متدلية من طائرات الهيليكوبتر، هكذا يفر المسؤلون الحكوميون في نيبال من مصيرهم المحتوم بعدما انفجرت الشوارع في وجوههم غضبًا.

مشاهد وثقها ناشطون لعمليات هروب بالجملة وعلى مدى أيام لمسؤولين نيباليين متهمين بالفساد، بعد تجمعات المتظاهرين المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الصعوبات الاقتصادية، وارتفاع التضخم، ومزاعم إساءة استخدام المال العام. 

وسبقت مشاهد الهروب عبر حبال الطائرات التي ستقلهم لأماكن أقل صخبا، مشاهد لاقتحام منازل المسؤولين، ومطاردات في الشوارع لوزراء ومسؤولين، كان أبرزها مطاردة وزير المالية النيبالي وضربه بطريقة عنيفة من قبل محتجين، فيما يزداد الانفجار الشعبي يوميًّا ما يهدد بمزيد من الفوضى.

