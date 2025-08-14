خطر في منزلك.. استخدام المروحة قد يسبب نوبات مميتة (فيديو إرم)

في تحذير علمي صادم، كشفت دراسة حديثة عن علاقة خطيرة بين المراوح الكهربائية والنوبات القلبية خاصة خلال موجات الحر الشديدة..

الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة سيدني الأسترالية على 20 متطوعاً داخل غرفة بدرجة حرارة بلغت 39.2° مئوية ورطوبة 49%، أظهرت أن تشغيل المروحة في ظروف الجفاف يزيد فقدان العرق بنسبة تصل إلى 60% ويرفع الضغط القلبي بشكل قد يؤدي إلى أزمات قلبية قاتلة.

قائد الفريق البحثي الدكتور كونور غراهام أوضح لصحيفة ديلي ميل أن الهواء الساخن الذي تدفعه المروحة يمكن أن يرفع حرارة الجسم أسرع بكثير من قدرة الجسم الطبيعية على التبريد ما يضاعف خطر الإجهاد الحراري.

وحذر غراهام من استخدام المراوح عند تجاوز درجات الحرارة 39° مئوية مؤكداً أنها قد تكون آمنة نسبياً فقط عند 38° مئوية أو أقل للأشخاص الأصحاء بينما تمثل خطراً أكبر على كبار السن والمصابين بالجفاف..

وهذه النتائج تدق ناقوس الخطر في ظل تزايد موجات الحر العالمية.