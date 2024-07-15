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ما سر عدم تأمين السطح الذي حاول منه المسلح اغتيال ترامب؟

غدير غفر
غدير غفر
15 يوليو 2024، 2:14 ص

تفاصيل جديدة تتكشف عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.. هذه الحادثة التي هزت الرأي العام الأمريكي جعلت محور الإستفهام يتركّز حول دور جهاز الخدمة السرية في فشل تأمين التجمع الانتخابي وما حوله في بنسلفانيا وخاصة السطح الذي كان يطل منه المسلح، والذي يعتبر بمثابة نقطة استراتيجية في المنطقة.

عملاء سابقون من مكتب التحقيقات الفيدرالي عبروا عن دهشتهم واستغرابهم لهذا الخطأ الأمني .. وفي تصريحات لشبكة  CNN الأمريكية أكد ستيف مور، العميل السابق من مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي عمل كقناص مضاد لمدة عامين، و بوبي تشاكون العميل الميداني السابق، على ضرورة تأمين هذا السطح المهم، الذي وصفوه بأنه 'المكان المثالي' لتنفيذ هجوم من هذا النوع.

وبينما قالت التحقيقات أن  السطح الذي استغله منفذ الهجوم لاغتيال ترامب يبعد حوالي 120 إلى 150 متراً عن التجمع الكبير الذي يتوسطه ترامب.

قال تشاكون في مقابلة CNN:"هذا المبنى هو أقرب مبنى يتمتع بخط رؤية واضح للمكان الذي كانت فيه المنصة.. لقد صدمت لأنه لم يكن لديهم أي شخص على هذا السطح".

من جهته قال مور إن "حقيقة أن شخصًا ما سمح لهذا السقف بأن يكون بدون مراقبة أو حراسة" يمكن أن يكون خطأً في التخطيط أو التنفيذ..

وفي ظل حالة من الإستهجان والتشكيك يدور سؤال في أذهان الجميع "عدم تأمين هذا السطح هل كان خطأ مقصوداً ؟"

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