صواريخ "هيمارس" الأمريكية في مرمى النيران الروسية.. فما قدراتها؟

روسيا تستهدف منبع الهجوم على كورسك، وتحديدا مقاطعة سومي الأوكرانية، مدمرة راجمتي صواريخ من نظام هيمارس التي كانت أمريكا قد مدت كييف فيه لمحاربة موسكو، وبات في مرمى النيران الروسية، لأكثر من مرة، فماذا نعرف عنه؟

قبل شهر تقريبا، أعلنت روسيا تدميرها لقاذفة صواريخ من ذات النظام، وتحديدا في خاركيف الأوكرانية، وهو نظام صواريخ مدفعي عالي الحركة، يصل مدى صواريخه إلى 50 ميلاً أي ما يعادل قرابة (80 كم)، وهو أكثر من ضعف مدى مدافع الهاوتزر التي أعطتها الولايات المتحدة سابقًا لأوكرانيا.

يحمل نظام HIMARS مجموعة واحدة من ستة صواريخ تُطلق بتتابع سريع وتزن 5 أطنان، لا يكفي تصدٍّ واحد لصواريخ هيمارس لإيقافها فهي تناور المضادات، ما يجعل وصولها للهدف أمرا شبه حتمي، كما يُمكن لنظام هيمارس إطلاق صاروخ واحد مغاير لهؤلاء الستة، ويصل مداه لقرابة 300 كم، لكن هذا الوحش الأخير لم تزود أمريكا به كييف حتى الآن.

زودت واشنطن كييف بـ 16 نظامًا من طراز Himars، وهو سلاح أصابت فيه كييف وفق أرقام أمريكا أكثر من 100 هدف بدقة خلال الحرب، وكان وراء أضرار بالغة أصابت الجسور فوق نهر دنيبرو قرب جزيرة القرم، وهو نظام صواريخ من بين عدة أسلحة أخرى سلمتها أمريكا لأوكرانيا في الشهور الماضية، من بينها أنظمة الدفاع الجوي من طراز هوك وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات، وآخرهم نظام هيمارس الصاروخي، بقيمة وصلت إلى 225مليون دولار، وفق وكالة تاس الروسية.