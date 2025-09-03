"ومن الغيرة ما قتل".. جرائم صادمة ارتكبتها نساء (فيديو إرم)

أحيانًا تُعمي الغيرة الأبصار وتدفع الإنسان إلى ارتكاب أبشع الجرائم. فالمرأة أحيانًا، بمجرد أن تشعر بالغيرة، قد تفقد صوابها تمامًا وتجنّ.

في محافظة المنيا بمصر، قتلت زوجة الأب الثانية زوجها وأطفالها الستة عن طريق تسميمهم بالخبز بمبيد حشري، وذلك بعد عودة الزوجة الأولى إلى عصمته.

نجت الزوجة الأولى بأعجوبة، وأمرت النيابة بتقديم المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

ولم تكن هذه الجريمة حالة فريدة، ففي أواخر الثمانينيات بأمريكا، قتلت بيتي برودريك زوجها السابق وزوجته الجديدة بدافع الغيرة، وفي أوائل التسعينيات ببريطانيا، قتلت الشقيقتان ميشيل وليزا تايلور أليسون شوغنيسي لكونها منافسة عاطفية، وحتى قبل مئة عام في المجر، قامت نساء بتسميم أزواجهن بدافع الغيرة الشديدة.