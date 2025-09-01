"مودي يصعق ترامب".. هل انتهت الصداقة الأمريكية الهندية؟ (فيديو إرم)

مكالمة هاتفية واحدة، وغضب متصاعد، وعلاقات كانت تعتبر مثالا للصداقة الدولية تنهار أمام أعين العالم.. هذا ما شهدته العلاقة بين دونالد ترامب وناريندرا مودي.

في الـ17 من يونيو الماضي، حاول ترامب مجددا تصوير الصراع الهندي-الباكستاني على أنه "حل" كبير، مؤكدا أنه سيحصل على ترشيح لجائزة نوبل للسلام. لكن مودي لم يخف غضبه، وأكد أن ما حصل كان اتفاقًا هنديا-باكستانيا خالصا، دون أي تدخل أمريكي، ورفض الانخراط في لعبة ترامب السياسية.

التوتر تصاعد مع فرض ترامب رسوما جمركية على الهند، وتهديد مصالحها النفطية؛ ما دفع مودي إلى الانسحاب رسميا من المحادثات التجارية، رغم علاقاته السابقة مع الرئيس الأمريكي.

بعض الأوساط الهندية وفق صحيفة "نيويورك تايمز" ترى الآن أن ترامب أصبح مصدر إذلال وطني، وأن البلاد ترفض أن يكون وقف إطلاق النار محطة للسياسة الأمريكية، بينما يركز مودي على حماية صورته كرجل قوي، مهما كلف الثمن.