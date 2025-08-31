عيد ميلاد مبهر للملكة رانيا.. هكذا علق نجلها وتفاعل الديوان الملكي

أثارت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها الـ55، الذي يصادف 31 أغسطس.

ونشر نجلها ولي العهد الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة صورة عائلية مع الملكة، وعلق الحسين قائلاً "حفظك الله لنا وأطال في عمرك". كما نشر الديوان الملكي صورة للملكة والملك عبدالله، مرفقة بتهنئة رسمية ودعاء بحفظها وبموفور الصحة.

وتداول النشطاء صوراً ولقطات للملكة تحت وسم #الملكة_رانيا55، معربين عن تقديرهم وحبهم للأسرة الملكية.

ولدت رانيا الياسين في 31 أغسطس 1970، وحصلت على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991، وعملت في البنوك ثم في تكنولوجيا المعلومات بالأردن.

وتزوجت الأمير عبدالله الثاني في 10 يونيو 1993، الذي أصبح ملكاً في 7 فبراير 1999، وأنجبت منه ولي العهد الأمير الحسين، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.