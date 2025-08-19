ستارمر مدربا لزيلينسكي.. كيف تروض ترامب بسهولة؟ (إرم نيوز)

تخيل أن رئيس وزراء بريطانيا يتحول فجأة إلى مدرب للرئيس الأوكراني.. نعم كير ستارمر لعب دور المدرب الدبلوماسي، ووجه نصائح لفولوديمير زيلينسكي حول كيفية التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

صحيفة "التيليغراف" كشفت النقاب عن أربع نصائح ذهبية أعادتها لندن لتجنّب تكرار "الكارثة" التي شهدها البيت الأبيض في فبراير.. أول نصيحة.. الإكثار من الثناء العلني، مدح ترامب على دعم واشنطن لكييف.



الثانية.. تجنب التصريحات الاستفزازية مهما كانت مغرية، والثالثة.. التحرك خلف الكواليس بدل الضغط العلني، لتجنّب ردود الفعل العنيفة.. أما الرابعة.. التركيز على المستقبل، والابتعاد عن الخلافات القديمة وتحويل النقاش نحو السلام والحلول البناءة.

ستارمر، بدعم من مستشاره جوناثان باول، لم يترك شيئا للصدفة.. مع مرافقته من قبل كبار قادة أوروبا، من ماكرون إلى ميرتس وفون دير لاين، أصبح زيلينسكي مستعدا لمواجهة ترامب في واشنطن، بموقف موحّد ودبلوماسية محكمة.