"بسبب موقف سيارات".. جريمة قتل داخل مسجد تركي (فيديو إرم)



اهتزّت مدينة قيصري التركية على وقع جريمة مروّعة داخل مسجد "محمود سامي رمضان أوغلو" بعدما أقدم شاب على ذبح رجل مسن أثناء الصلاة.

ودخل الجاني البالغ من العمر 32 عاما المسجد وتوجّه إلى الضحية الذي كان ساجدا، وذبحه بآلة حادة أمام أنظار المصلين.

ورغم محاولات التدخل، واصل الجاني الطعن حتى أردى الضحية قتيلا، فيما هرعت الشرطة إلى المكان واعتقلت الجاني على الفور.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى وجود خلاف قديم بين الطرفين بسبب موقف للسيارات.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في تركيا، وسط مطالب بتشديد إجراءات الأمن في دور العبادة.