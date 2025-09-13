المجال مفتوح والدبابات تتقدم.. إسرائيل تُحكم قبضتها على الجنوب السوري

بعيدًا عن عدسات الإعلام، تمضي إسرائيل في رسم خرائط جديدة على الأرض السورية، ولكن هذه المرة، بالجرافات والدبابات والخنادق.

من داخل المنطقة العازلة التي احتلها الجيش الإسرائيلي في ديسمبر الماضي، مصادر أهلية كشفت عن توسع عسكري غير مسبوق: 4 خنادق جديدة، تنضم إلى شبكة قديمة، ليصبح العدد الإجمالي ثمانية خنادق محصنة، تُمهد لتواجد دائم، وواقع ميداني يصعب تغييره.

مجرد حفر في الأرض للوهلة الأولى، لكنها في الحقيقة أكثر من ذلك، هي تحصينات تمتد لمسافات طويلة، بعضها يصل إلى 4.4 كيلومتر، ومزودة بكافة أنواع الأسلحة. ورُبط بعضها مباشرة ببلدة مجدل شمس، في الجولان السوري.

خلف هذه الخنادق، جنود وأسلحة ومعدات ثقيلة.. وفي العمق، أكثر من 15 قاعدة عسكرية إسرائيلية، تمتد في مواقع حساسة داخل الجنوب السوري، قرب القنيطرة، والحميدية، جباتا الخشب، وحضر.

وتستمر إسرائيل في شق طرق عسكرية جديدة، تمهّد لحركة الإمدادات، وتربط النقاط العسكرية ببعضها البعض…

كل هذا يحدث تحت أعين العالم، دون أي موقف دولي يُذكر.

ما تقوم به تل أبيب، وفق مصادر محلية، ليس مجرد تحصينات دفاعية، بل خطط مدروسة لفرض واقع جغرافي جديد في الجنوب السوري. واقع يُمهد لسيطرة طويلة الأمد وربما لمرحلة قادمة من الصراع.

فهل ما يجري هو إعادة رسم للحدود؟ أم تمهيد لمواجهة لم تُعلن بعد؟.