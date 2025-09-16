"جامعة.. محاضرة ورصاصة".. ماذا يحدث في أمريكا اليوم؟ (فيديو إرم)

جامعة… محاضرة… ورصاصة! ليست رواية أكشن، بل هي أميركا اليوم.

تذهب إلى الجامعة… فإما أن تحصل على شهادة، وإما أن تحصل على رصاصة مجانية.

تشارلي كيرك، الناشط السياسي المحافظ ومؤسس منظمة Turning Point USA، أنشأ هذه المؤسسة لتعزيز القيم المحافظة في الجامعات والمدارس الثانوية. شعاره: «أعيدوا الدين إلى الصفوف»، بينما كان الطلاب يفكرون: «أعيدوا المنح أولاً».

في آخر محاضرة له في يوتا، انقلب الكلام إلى رصاصة. فأصبح Turning Point بالفعل، لكن ليس بالأفكار… بل بالحياة.

اليمين صرخ: «هذه مؤامرة!»

واليسار قال: «هذه كَارما!»

أما الإنترنت، فلم يُضِع الفرصة ليحوّل الحدث إلى ميمات وتعليقات ساخرة.

كل مقطع فيديو صار مادة للتسلية، وفي الوقت ذاته وقوداً للانقسام السياسي. وهنا يطلّ ترامب، سيّد الجدل؛ أنزل الأعلام إلى نصف السارية، وقرّر منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، محمّلاً أطرافاً معينة المسؤولية، وكأن الناس يلومون التغريدات على «تويتر» أكثر من الرصاصة ذاتها.

الصفوف الأمامية؟ مغامرة مجانية!

ومع ترامب، حتى الحداد يتحوّل إلى مسرح سياسي.