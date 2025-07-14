أكثر من 200 طفل ضحايا "كعكة الموت" في روضة صينية

في بلدة هادئة قرب مدينة تيانشوي الصينية، تحوّلت روضة أطفال إلى مسرح لجريمة صادمة بعدما اكتُشف تسمم أكثر من 200 طفل بمعدن الرصاص السام.

وفقًا لصحيفة ميترو بدأت الكارثة حين قرر طباخ الروضة تزيين كعك التمر ولفائف الذرة بألوان لافتة لجذب الأطفال لكن المادة التي استخدمها كانت طلاءً يحتوي على نسب عالية من الرصاص القاتل.

فيديو مسرّب من كاميرا مراقبة كشف الطباخ وهو يرش الأصباغ القاتلة وبعد أيام بدأت أعراض غريبة تظهر على الأطفال ليكتشف الأهل أنّ دماء أبنائهم مليئة بالرصاص بنسبة تتجاوز الحد المسموح به.

الذعر اجتاح البلدة وسارع بعض الأهالي لنقل أطفالهم إلى مدن أخرى لإجراء تحاليل جديدة وسط شكوك بتواطؤ محلي.. من جهتها أغلقت الشرطة الروضة وصادرت الأصباغ وأوقفت سبعة مشتبه بهم في القضية.