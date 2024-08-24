"تنقل قتلى وجرحى إسرائيل".. ماذا تعرف عن المروحية "يسعور"؟ | إرم نيوز

مروحيات "يسعور" الأمريكية تنقل خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة.. فما هذه الطائرات المروحية التي تقل 55 جنديا أو 24 نقالة إسعاف؟

مروحية "يسعور" هي أمريكية الصنع، بدأ سلاح مشاة البحرية الأمريكي عملية العثور على طائرة هليكوبتر جديدة لتحل محل طائرات الهليكوبتر ذات المحرك المكبس وتكون قادرة على النقل وإنقاذ الطائرات والإخلاء الطبي في المهام الهجومية، إضافة لنقل البضائع والجنود.

يبلغ طول المروحية 26.97 متر، وارتفاعها 7.6 متر وعرض 8.64 متر، وجناحيها الدوار يبلغ 22 مترا والسرعة القصوى لها 272 كم/ساعة، ومعدل الإقلاع 750 مترا في الدقيقة، والحد الأقصى لنطاق الرحلة 1000 كيلومتر.

وتستخدم مروحيات يسعور لإخماد الحرائق أيضا عبر جهاز مرتجل يحمل 5 أمتار مكعبة من الماء لإخماد الحرائق جوا.

المروحية لديها أنواع مختلفة قد يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار، ويمكن أن تحمل أرقاما أكبر من الجنود.