هوس الكمال.. حين يُختزل الجمال والحب في "قص السيقان" (فيديو إرم)

من الكعب العالي إلى شفط الدهون وقصّ السيقان.. نعم، السيقان!

السباق نحو ما يُسمّى بالكمال لا ينتهي، والجسد بات حقل تجارب متواصلا.

بعض النساء يخضعن لعمليات جراحية لتقصير الساقين عبر قطع العظم، فقط ليقلّلن من طولهن. والغاية؟ زيادة فرص الزواج، وكأنّ الطول أصبح عائقًا في عالم يُفترض أن يقوم الحب فيه على المشاعر لا على القياسات. العملية خطيرة وباهظة، غير أنّ الرغبة في القبول أقوى من الخوف.

هنا تتجلى المشكلة الحقيقية: هوس التجميل؛ فالضغط الاجتماعي يزرع فكرة أنّ قيمة المرأة مرهونة بشكلها وبنظرة الرجل إليها.

نتيجة ذلك، تنهار الثقة بالنفس، ويُعامل الجسد كمشروع تعديل دائم. وفي النهاية، لم يعد الحب حكاية قلب، بل فاتورة عند الجرّاح.