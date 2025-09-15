خرج ولم يعد.. "صدمة" بعد اختفاء شاب ليلة زفافه (فيديو)

تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
أثار اختفاء عريس من منطقة كورانجي في مدينة كراتشي الساحلية الواقعة جنوبي باكستان، يوم زفافه، حالة من الصدمة في البلاد.

وقالت صحيفة باكستانية، أن شقيق العريس، أفاد بأنه ترك هاتفه المحمول في المنزل وذهب إلى صالون تجميل للاستعداد للزفاف، ولكنه لم يصل إليه ولم يعد إلى المنزل أيضا.

وبحسب التقارير، تقدمت عائلة العريس ببلاغ إلى مركز الشرطة، أعربت فيه عن مخاوفها من ”احتمال تعرضه للخطف“.

وأكدت الشرطة تلقيها بلاغا يفيد باختفاء شخص، ومع ذلك، أضافت أن النتائج الأولية تشير إلى أن العريس ربما لم يكن يرغب في الزواج، وربما اختبأ لعدم إتمامه.

كما شددت الشرطة على أن التحقيقات مستمرة لحين التوصل إلى معلومات عن مصير الشاب.

