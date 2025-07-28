إسرائيل في قائمة التهديدات القومية لهولندا.. ما القصة؟ (فيديو إرم)

في تطور دبلوماسي غير مسبوق فجرت وسائل إعلام إسرائيلية مفاجأة مدوية كاشفة أن هولندا قد وضعت إسرائيل في خانة “التهديدات المحتملة” لأمنها القومي، وفق تصنيف أصدرته الوكالة الوطنية الهولندية للأمن ومكافحة الإرهاب.

هذه التسمية ليست مجرد توصيف نظري بل جاءت نتيجة اتهامات من الجانب الهولندي لإسرائيل، تتعلق بمحاولات للتأثير في الرأي العام الهولندي، وتشير التقارير إلى حادثة بعينها أثارت الكثير من الريبة وهي وثيقة إسرائيلية تم تداولها بشكل غير رسمي في أعقاب أعمال شغب رافقت مباراة كرة قدم بين فريقي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام..

الوثيقة بحسب الهولنديين، لم تكن سوى محاولة لإعادة صياغة السرد الإعلامي لصالح إسرائيل حيث ارتفعت الأصوات الهولندية التي نادت بوقف التعاون العسكري مع تل أبيب؛ ما ينذر بتفاقم الخلاف بين البلدين ..