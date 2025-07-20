للمرة الأولى في التاريخ.. علماء يصورون ولادة كوكب جديد

رصد فريق من العلماء للمرة الأولى لحظة ولادة كوكب خارج نظامنا الشمسي، حول نجم فتي يُدعى HOPS-315، يبعد نحو 1300 سنة ضوئية عن الأرض.

تم الاكتشاف باستخدام تلسكوبي "ألما" و"جيمس ويب"، حيث وثّق الباحثون تكوّن جزيئات صلبة من الغبار والغاز في قرص كوكبي أولي يحيط بالنجم.

هذه العملية النادرة تمثل المرحلة الأولى لنشوء كوكب يشبه الأرض. وأكدت الباحثة ميليسا مكلور أن هذه هي المرة الأولى التي يُرصد فيها هذا الحدث خارج الشمس.

ويُعد الاكتشاف خطوة غير مسبوقة لفهم كيفية ولادة الأنظمة الكوكبية، وفتحًا علميًّا مهمًّا في دراسة نشأة الكواكب.