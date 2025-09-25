logo
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي
فيديو

من الإليزيه إلى السجن.. كيف وقع ساركوزي في "فخ" أموال القذافي؟ (فيديو إرم)

إرم نيوز
إرم نيوز

قضت محكمة في باريس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بالتواطؤ الجنائي في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية بأموال ليبية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس فرنسي سابق حكما بهذه القسوة في قضية تتعلق بالفساد والتمويل السياسي.

أخبار ذات علاقة

ساركوزي وزوجته

القضاء الفرنسي يدين ساركوزي في قضية أموال القذافي

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

وكالة "أسوشيتد برس“ قالت إن "المحكمة أوضحت أن موعد السجن سيتم تحديده في وقت لاحق، وهو ما يجنب ساركوزي مهانة اقتياده من قاعة المحكمة على أيدي أفراد من الشرطة، وإيداعه السجن بصورة مباشرة“.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC