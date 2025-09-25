من الإليزيه إلى السجن.. كيف وقع ساركوزي في "فخ" أموال القذافي؟ (فيديو إرم)

قضت محكمة في باريس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بالتواطؤ الجنائي في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية بأموال ليبية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس فرنسي سابق حكما بهذه القسوة في قضية تتعلق بالفساد والتمويل السياسي.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

وكالة "أسوشيتد برس“ قالت إن "المحكمة أوضحت أن موعد السجن سيتم تحديده في وقت لاحق، وهو ما يجنب ساركوزي مهانة اقتياده من قاعة المحكمة على أيدي أفراد من الشرطة، وإيداعه السجن بصورة مباشرة“.