بعد أكثر من شهر على توليه منصب قائد الجيش في بنغلاديش، أصبح الجنرال واكيروز زمان في دائرة الضوء عندما أعلن استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي فرت من البلاد إلى الهند.

تولى زمان البالغ من العمر 58 عامًا مهام قائد الجيش في 23 يونيو/حزيران لمدة ثلاث سنوات وهي المدة الطبيعية لهذا المنصب.

ولد في دكا عام 1966، وهو متزوج بابنة الجنرال محمد مصطفى الرحمن الذي كان قائدًا للجيش من عام 1997 إلى عام 2000.

حصل زمان على درجة الماجستير في الدراسات الدفاعية من الجامعة الوطنية في بنغلاديش، ودرجة الماجستير في الدراسات الدفاعية من في لندن.

قبل أن يصبح رئيسًا للجيش شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة لمدة تزيد قليلاً على ستة أشهر وهو الدور الذي أشرف فيه، من بين أمور أخرى على العمليات العسكرية والاستخبارات، ودور بنغلاديش في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والميزانية.

وعلى مدار مسيرته المهنية التي امتدت إلى ثلاثة عقود ونصف، عمل أيضًا بشكل وثيق مع حسينة ضابط أركان رئيسيًا في قسم القوات المسلحة التابع لمكتب رئيس الوزراء.