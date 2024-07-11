كوريا الجنوبية تنشر أسلحة "حرب النجوم" لإسقاط المسيرات

كوريا الجنوبية تودع أساليب الحرب التقليدية وتعلن دخولها عصراً جديداً في مجال الدفاع لتُصبح أول دولة في العالم تنشر أسلحة ليزر لمكافحة الطائرات المسيّرة في إطار مشروعها المسمى بـ "حرب النجوم".

إدارة "برنامج الاستحواذ الدفاعي" الكورية الجنوبية أكدت لوكالة رويترز أن هذه الأسلحة تأتي بنتائج مذهلة، فهي قادرة على حرق محركات الطائرات المسيّرة وتعطيل معداتها الكهربائية خلال ثوان معدودة باستخدام أشعة الليزر، وذلك دون أي ضجيج أو إصدار لأي علامات تدل على موقعها؛ مما يجعلها سلاحاً مثالياً لمكافحة التهديدات المسيّرة.

تظهر فعالية هذا السلاح جلية من خلال تكلفة كل عملية إطلاق، حيث لا تتجاوز 1.45 دولار أمريكي وهو مبلغ زهيد مقارنةً بتكلفة العمليات العسكرية التقليدية.

تأتي هذه الخطوة من قبل كوريا الجنوبية كرسالة قوية لجارتها الشمالية، التي كثّفت مؤخرًا من استخدام الطائرات المسيّرة لخرق المجال الجوي الجنوبي .. وسط حالة من التوتر تسود الحدود بين الجارتين تعتبر الأسوأ منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953 بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

بدأ سباق محموم بين الدول لتطوير ونشر أسلحة الليزر، وتعد كل من كوريا الجنوبية والصين والمملكة المتحدة من بين الدول الرائدة في هذا المجال.. ساعيةً إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في وجه التهديدات المتطورة.