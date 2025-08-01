حادث أم محاولة اغتيال؟.. انفجار يهز حفل محمد رمضان

تحوّل حفل الفنان المصري محمد رمضان في الساحل الشمالي إلى كارثة، بعد وقوع انفجار مدوٍ هزّ أجواء الحفل الصاخبة، وأدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين الحاضرين.

أخبار ذات علاقة تطورات جديدة بكارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

وبحسب شهود العيان، فإن الحادث وقع نتيجة سقوط ألعاب نارية على الجمهور، بعد انفجار أحد أجهزة الأمان الخاصة بها. وأسفر الانفجار عن مصرع أحد العاملين في تجهيزات الحفل، وإصابة عدد من الأشخاص وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات، بينما حاول محمد رمضان تهدئة الجمهور، مطالبًا إياهم بمغادرة المكان فورًا لتجنب التدافع أو وقوع إصابات إضافية.

لاحقًا، فاجأ رمضان متابعيه بتصريح عبر فيسبوك، رجّح فيه أن الحادث قد يكون “محاولة اغتيال”، معتبرًا أن الانفجار كان أشبه بـ”قنبلة”، وليس خللًا في الألعاب النارية لكنه تراجع عن تصريحه بعد تواصله مع إدارة المنتجع، مرجحًا أن السبب كان انفجار أسطوانة غاز، ومؤكدًا أن الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها.

وفي تطور لاحق، ألقت قوات الأمن القبض على منظم الحفل ياسر الحريري، إضافة إلى صاحب شركة الألعاب النارية التي شاركت في تنفيذ العرض، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة في الحادث.