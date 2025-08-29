بين الثأر والهيمنة.. أبرز ما جاء في قرعة دوري أبطال أوروبا (فيديو إرم)

كالعادة، تَعِد النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بموسم مشتعِل، إذ بدأت الإثارة منذ لحظة إعلان القرعة التي جمعت كبار القارة الأوروبية في مواجهات نارية، تعد جماهير كرة القدم العالمية بليال لا تُنسى.

مرحلة الدوري، التي تنطلق في 16 سبتمبر، ستشهد صراعات شرسة، حيث لكل فريق فرصة لإثبات نفسه، سواء بالفوز لتعزيز هيبته أو بالخسارة للثأر ورد الاعتبار، مع اختبارات قوية لعمالقة القارة مثل باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي.

ريال مدريد يدخل البطولة بتشكيلة جديدة تحت قيادة تشابي ألونسو بعد رحيل أنشيلوتي، ومع تعزيزات بارزة مثل ترنت ألكساندر-أرنولد وفرانكو ماتانتونو، لكنه يواجه قرعة صعبة تجمع بين مواجهات على البرنابيو وخارجه تشمل مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، مارسيليا، موناكو، بينفيكا، أولمبياكوس وخيرت.

المهمة تبدو شاقة، خاصة بعد تكرار تجربة الموسم الماضي حين فشل الفريق في بلوغ دور الـ16 مباشرة واضطر للعب الملحق أمام السيتي.

مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي أصبحت علامة مميزة في البطولة خلال السنوات الأخيرة، إذ تكررت للمرة السابعة خلال آخر 10 سنوات والخامسة على التوالي، مع ندية كبيرة انتهت آخر مرتين لصالح الملكي في ربع النهائي وملحق ثمن النهائي، بينما يسعى بيب جوارديولا للرد واستعادة التوازن.

الريال يمتلك الأرض والجمهور والتجربة، إلى جانب جيل شاب معتاد خلال الموسمين الماضيين على التفوق على السيتي، مع تعزيزات جديدة تزيد من قوة الفريق وقدرته على السيطرة.

في المقابل، باريس سان جيرمان حامل لقب الموسم الماضي مطالب بإثبات أنه عملاق أوروبي لا يُستهان به، بعد موسم تاريخي جمع فيه كل البطولات المحلية.

القرعة وضعت الباريسيين في مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ داخل حديقة الأمراء، مواجهة مكررة من النسخة الماضية وكأس العالم للأندية، حيث حقق باريس الانتصار في كل المواجهات السابقة ويطمح لتكرار الفوز للمرة الثالثة على التوالي.

كما ينتظره اختبار صعب خارج الديار ضد برشلونة في كامب نو، مواجهة تاريخية تحمل ذكريات الريمونتادا الشهيرة ورد باريس بالرباعية، لتصبح من أهم مباريات الموسم وأكثرها إثارة.

أما المواجهات الكلاسيكية، فهي تعود من جديد، وهذه المرة مع واحدة من أكثر مباريات دوري أبطال أوروبا جدلاً عبر التاريخ: برشلونة × تشيلسي. آخر مواجهة بينهما كانت في 2018 حين تأهل برشلونة من دور الـ16 بثلاثية في كامب نو، لكن جماهير كرة القدم لن تنسى أيضًا ملحمتي 2012 و2009، حيث فاز كل فريق مرة، وكل طرف كان يرى نفسه الأحق بالنصر، لتبقى هذه المواجهات أيقونات حقيقية للبطولة.

المرحلة التي تطبق النظام الجديد للموسم الثاني على التوالي أعادت لنا مواجهة كلاسيكية أخرى لم يكن يحبها جماهير أرسنال، لكنها أصبحت فرصة مناسبة للثأر.

ليالي أرسنال أمام بايرن ميونيخ حملت ذكريات مريرة، منها الخسارة 3-1 في ملعب الإمارات، الفوز 2-0 في أليانز أرينا والخروج وفق قاعدة الهدف الخارجي عام 2013، بالإضافة للخسارة الثقيلة 5-1 ذهابًا وإيابًا في 2017. آخر مواجهة بين الفريقين كانت في ربع نهائي 2024، حيث بدأ أرسنال بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز بايرن 1-0 في الإياب.

حتى نظرية التلاعب بالقرعة باستخدام الكرات الساخنة والباردة، التي طالما أثارت الجدل، لم تجد ما يثير الشك هذه المرة، إذ أفرزت القرعة مواجهات متوازنة تمنح كل فريق فرصة لإثبات قوته واستعادة مكانته.

كل هذه العناصر تجعل الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا على موعد بانطلاقته الأكثر حماساً منذ سنوات، لتكون نسخة هذا الموسم أعظم اختبار للقوة والهيمنة الأوروبية منذ زمن طويل.