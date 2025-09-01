دمر قرى بأكملها.. زلزال عنيف يتسبب بكارثة في أفغانستان (فيديو إرم)

بلد الزلازل تهتز من جديد.. فلم يكد يمر عام على آخر زلزال ضرب غرب أفغانستان وخلف أكثر من ألف قتيل، حتى ضرب زلزال آخر مدمر شرقي البلاد.

أخبار ذات علاقة ارتفاع حصيلة قتلى زلزال أفغانستان إلى 622 (فيديو)

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب إقليم كونار عند منتصف الليل على عمق عشرة كيلومترات، ما تسبب في تدمير قرًى كاملة وتسوية المنازل بالطين والحجارة.

ووسط تضارب الأرقام بشان أعداد الضحايا.. قدرت السلطات الأفغانية عدد القتلى حتى الآن بأكثر من 800 شخص ونحو 3000 مصاب، فيما أطلقت وزارة الداخلية تحذيرا من ارتفاع هذه الأعداد؛ بسبب صعوبة الوصول إلى عدد من القرى النائية المنكوبة.

رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى مناطق متفرقة بالإقليم الجبلي، لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين ويبذلون جهودا حثيثة للعثور على ناجين، فيما أظهرت لقطات مشاركة طائرات هليكوبتر في نقل الجرحى من المناطق المتضررة والتي لها تاريخ طويل مع الزلازل والفيضانات.

وعلى الرغم من هول الكارثة، صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية بأنهم لم يتلقّوا أي دعم من الخارج في جهود الإنقاذ أو الإغاثة.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر لزلازل قوية تسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، خصوصاً في سلسلة جبال هندوكوش، مما يؤكد ضعف أحد أفقر بلدان العالم في مواجهة الكوارث الطبيعية وفق وكالة "رويترز".