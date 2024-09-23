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"ينامون في الشوارع".. أمريكا تعاني من أزمة تشرد تاريخية

عمر كراجهصدام مقدادي
عمر كراجه,
صدام مقدادي
23 سبتمبر 2024، 10:21 م

أمريكا تواجه أزمة تاريخية

 ارتفاع غير مسبوق في أعداد المشردين!

توقعات تشير إلى وصول العدد إلى رقم قياسي هذا العام

إحصاءات أولية تكشف عن حوالي 550,000 مشرد

بزيادة 10% مقارنة بالعام الماضي

النهاية المخيفة: أكثر من 653,000 مشرد

متوقع بحلول نهاية 2024 وهو الأعلى منذ 2007!

العوامل وراء هذه الزيادة المقلقة:

تزايد المهاجرين في مدن مثل شيكاغو، ديترويت، ونيويورك

ارتفاع الأسعار والإيجارات بعد انتهاء المساعدات الحكومية 

المتعلقة بجائحة كورونا

زيادة المشكلات الصحية العقلية وتعاطي المخدرات

الإجراءات الحكومية:

تخصيص 175 مليون دولار للإسكان الدائم

40 مليون دولار مساعدات قانونية للمستأجرين 

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