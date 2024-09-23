"ينامون في الشوارع".. أمريكا تعاني من أزمة تشرد تاريخية

حزب الله: مقر الموساد المُستهدف مسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة البيجر واللاسلكي
أمريكا تواجه أزمة تاريخية
ارتفاع غير مسبوق في أعداد المشردين!
توقعات تشير إلى وصول العدد إلى رقم قياسي هذا العام
إحصاءات أولية تكشف عن حوالي 550,000 مشرد
بزيادة 10% مقارنة بالعام الماضي
النهاية المخيفة: أكثر من 653,000 مشرد
متوقع بحلول نهاية 2024 وهو الأعلى منذ 2007!
العوامل وراء هذه الزيادة المقلقة:
تزايد المهاجرين في مدن مثل شيكاغو، ديترويت، ونيويورك
ارتفاع الأسعار والإيجارات بعد انتهاء المساعدات الحكومية
المتعلقة بجائحة كورونا
زيادة المشكلات الصحية العقلية وتعاطي المخدرات
الإجراءات الحكومية:
تخصيص 175 مليون دولار للإسكان الدائم
40 مليون دولار مساعدات قانونية للمستأجرين