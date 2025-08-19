ما خطط تركيا السرية في سوريا ولماذا تقلق إسرائيل بشدة؟ (فيديو إرم)

تحالف عسكري جديد بين أنقرة ودمشق بدأت ملامحه تتكشّف رغم غموض تفاصيله.. ما يعيد ترتيب كروت النفوذ في سوريا ويضع إسرائيل على أهبة الاستعداد لمواجهة غير متوقعة.

مصادر دبلوماسية غربية كشفت عن تفاصيل مثيرة لمذكرة التفاهم العسكرية التي أبرمت بين أنقرة ودمشق في 13 أغسطس والتي تجاوزت بكثير مجرد تنسيق التدريب العسكري وتبادل الاستشارات الفنية.

أكدت المصادر لـ"إرم نيوز" أن الاتفاق يشمل تزويد الجيش السوري بأسلحة متطورة ومعدات لوجستية دفاعية إضافة إلى خطة لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية تركية دائمة داخل الأراضي السورية.

المواقع الثلاثة المخطط لإقامتها هي تدمر في البادية الشرقية و مطار تيفور غرب حمص ومطار منغ شمال ريف حلب.. ورغم عدم الإعلان الرسمي عن هذه القواعد حتى الآن فإن الهدف المعلن هو تعزيز التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق ومكافحة الإرهاب.

تل أبيب قلقة إثر العلاقة المتينة بين دمشق و أنقرة إذ ترى في القواعد التركية خصوصاً في تيفور وتدمر تهديداً مباشراً لحرية تحركاتها الجوية فوق الأراضي السورية مما يفتح الباب لاحتمالية مواجهة عسكرية بين البلدين في المرحلة المقبلة.. ووفقاً للمصادر تسعى تركيا لنشر منظومة الدفاع الجوي المحلية "حصار" في قاعدة تيفور وربما تستعين مؤقتاً بمنظومة إس-400 الروسية بعد تنسيق مع موسكو لتأمين المجال الجوي وحماية مصالحها.

كما ينص الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة في حلب لمراقبة الحدود السورية-التركية ودعم دمشق في تطوير أنظمة الدفاع الجوي وتقنيات تأمين الحدود.. ويتجاوز التعاون العسكري الجانب الأمني ليشمل دعماً تركياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني وإعادة هيكلة الجيش.

يرى محللون و خبراء أن إسرائيل تخشى من أن يحول الاتفاق تركيا إلى قوة مهيمنة في سوريا ويهدد تفوقها العسكري في المنطقة خصوصاً مع عودة النقاش حول إمكانية حصول أنقرة على مقاتلات F-35 الأمريكية وهو ما تعارضه تل أبيب بشدة.

و مع تزايد التوترات الإقليمية يبدو أن المرحلة المقبلة في سوريا ستكون محورية بين تعزيز قدرات الجيش السوري بغطاء تركي وتصاعد المخاوف الإسرائيلية من تحولات استراتيجية قد تعيد رسم خريطة القوى في الشرق الأوسط.