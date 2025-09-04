"من غرف في تركيا".. حقيقة تخطيط "حماس" لاغتيال بن غفير (فيديو إرم)

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" خلية تابعة لحركة "حماس" يُشتبه بأنها خطّطت لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن طريق طائرات مسيّرة مفخخة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وكشف جهاز "الشاباك"، أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم خلال الأسابيع الأخيرة، اعتقال خلية من نشطاء "حماس" من منطقة الخليل بالضفة الغربية، يُشتبه بأنها عملت بتوجيه من قيادة "حماس" في تركيا؛ بهدف تنفيذ عملية اغتيال لبن غفير.

وبحسب التحقيقات، فإن المشتبه بهم اشتروا عدة طائرات مسيّرة، وكانوا ينوون تركيب عبوات ناسفة عليها واستخدامها لتنفيذ العملية، وقد تم ضبط الطائرات خلال اعتقالهم.

بيان للشاباك، شدد على عزمه "مواصلة العمل لإحباط أي محاولة من قبل عناصر حماس لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة إلى العدالة".