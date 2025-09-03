أغرب قصص الميركاتو.. لاعب ينضم لـ3 أندية في شهر (فيديو إرم)

في واقعة من أغرب قصص ميركاتو هذا الصيف، وجد الظهير الأيسر الشاب إيشي صامويلز سميث نفسه لاعبًا لثلاثة أندية خلال شهر واحد فقط.

صامويلز سميث، الذي تخرج في أكاديمية إيفرتون قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في صيف 2023 مقابل 4.7 مليون يورو، كان من المفترض أن يبدأ الموسم الحالي بشكل طبيعي مع فريق الشباب تحت 21 عامًا، لكن خططه سرعان ما تغيرت.

في 30 يوليو الماضي، أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي التعاقد معه قادمًا من تشيلسي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 7.5 مليون يورو، وفق "ترانسفير ماركت". الصفقة بدت سلسة، خاصة أن ستراسبورج مملوك أيضًا لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مالك تشيلسي.

لكن المفاجأة الحقيقية جاءت بعد أقل من شهر، حين عاد اللاعب إلى تشيلسي بشكل غير متوقع، ليقرر النادي اللندني فورًا إعارته إلى سوانزي سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

وبذلك، أصبح صامويلز سميث لاعبًا لـستراسبورج وتشيلسي وسوانزي سيتي في غضون أسابيع قليلة فقط.