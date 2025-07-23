لماذا حذف الأزهر بيانه الناري عن مجاعة غزة؟

أثار حذف الأزهر بيانه الناري عن مجاعة غزة جدلًا واسعًا في مصر، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

البيان الأصلي جاء ليكشف حجم المعاناة في القطاع، متحدثًا عن مقتل آلاف الأطفال، والجوع والعطش، وتوقف المراكز الطبية عن العمل، لكن بعد دقائق من نشره، قرر الأزهر سحبه، مبررًا ذلك بالحفاظ على سير المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح.

وأكد الأزهر أن هذا القرار جاء لمنع استغلال البيان ذريعة للتراجع عن هدنة إنسانية، مؤكدًا أن مصلحة وقف الدماء وحماية المدنيين كانت في المقام الأول، وسط آمال بوقف العنف في غزة.