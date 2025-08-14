قبيل "قمة ألاسكا".. القوات الروسية تسابق الزمن شرق أوكرانيا (تحليل عسكري)

بدت القوات الروسية وكأنها تسابق الزمن ميدانياً؛ كي تحقق أكبر إنجازات على الأرض، قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، سيكون محوره البحث في حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخلال أيام قليلة، تمكنت القوات الروسية من التقدم أكثر من 20 كيلومتراً في المناطق الشمالية من مقاطعة دونيتسك، لتقترب من تطويق مدينة بكروفسك؛ بهدف الوصول إلى مدينة كراما تورسك، وهي أكبر مدينة تقع في المناطق الشمالية الغربية من دونيتسك.

أما التقدم الأبرز، فكان اقتراب القوات الروسية من مدينة دوبروبيليا، وهو ما يضمن لها التوغل شمالاً وقطع طريق الإمداد ما بين أليكساندريفكا ومدينة باكرفسك.

وتخوض القوات الروسية الآن معركتين رئيسيتين في هذه الجبهة: الأولى هي معركة مدينة دوبروبيليا، والثانية معركة بكروفسك، وقد اقتربت من تطويق تلك المدينة بعدما سيطرت نارياً على الطريق الذي يربط دابروبيليا مع كراماتورسك، ما سيجبر القوات الأوكرانية على الانسحاب منها، وبالتالي سيمهد تحقيق الهدف الروسي بالسيطرة على كامل إقليم دونباس شرقي أوكرانيا قبل الدخول في مفاوضات إنهاء الحرب.