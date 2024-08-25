عيون إسرائيل، هكذا وصفت وسائل إعلام عبرية مركز قيادة سريًا في الشمال مهمته الرئيسة مراقبة تحركات ميليشيا حزب الله، ويضم عشرات المجندات المخصصات لهذا الغرض.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأحد، معلومات عن المركز، الذي تُدار من خلاله عمليات الجيش الإسرائيلي ضد ميليشيا حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

مهمة مراقبة حساسة قالت الصحيفة إنها تجعل القرى جميعها في جنوب لبنان تحت عيون الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة....

وكشفت أن مركز القيادة الحربي يقع في مكان سري، على بعد عشرات الكيلومترات جنوب الحدود اللبنانية، ويضم عشرات المجندات الإسرائيليات المختصات في مهمات المراقبة.

وكان المركز يقبع على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي قبل اندلاع حرب غزة، ولكن تم نقله بعد إطلاق إسرائيل عملية "السيوف الحديدية".

ويأتي مركز المراقبة السري في إطار عملية استخبارية واسعة في الشمال الإسرائيلي، تضمن نقل مواقع وكاميرات مراقبة تم استهدافها من ميليشيا حزب الله منذ أكتوبر الماضي، كما تم تعيين مجندة احتياطية لكل كتيبة إسرائيلية تقع على الحدود، وتتضمن مسؤوليتها المراقبة وتسهيل الاتصال بين الجنود في الجبهة والمراقبات داخل مراكز القيادة.