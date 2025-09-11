الـ FBI ينشر الصور الأولى للمشتبه به في جريمة كيرك (فيديو إرم)

نشرت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) صورًا تُظهر المشتبه به في حادثة اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل بطلق ناري خلال مشاركته في فعالية عامة بجامعة يوتا فالي.

المشتبه به شاب في سن الجامعة، ظهر في الصور وهو يرتدي قبعة بيسبول سوداء، نظارات شمسية داكنة، وقميصًا أسود يحمل العلم الأمريكي.

التقطت الكاميرات لحظات صعوده إلى سطح مبنى مقابل لمكان الفعالية، حيث أُطلق النار على كيرك.

عثرت الشرطة لاحقًا على بندقية من طراز Mauser .30-06 ملفوفة بمنشفة في غابة قريبة، ويُعتقد أنها السلاح المستخدم في الجريمة.

داخل مخزن السلاح، وُجدت طلقات منقوشة بعبارات مرتبطة بالمتحولين جنسيًا ومناهضي الفاشية، ما يفتح احتمالات حول دوافع أيديولوجية وراء الهجوم.

حتى الآن، لم تُكشف هوية المشتبه به، وتواصل السلطات الفيدرالية تحقيقاتها. ودعت الـFBI الجمهور لتقديم أي معلومات قد تساعد على تحديد مكانه وتوقيفه.